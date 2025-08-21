Гръцки локали атакуваха с камъни автобус със сръбски туристи, трима са ранени

Непълнолетни атакуваха с камъни автобус, превозващ сръбски туристи, в сряда вечерта на магистрала Егнатия в Северна Гърция. Трима души са ранени и са причинени значителни щети на превозното средство.

Автобусът, превозващ 38 пътници, е бил ударен от тежки камъни, които са разбили както предното стъкло, така и страничното стъкло. Фрагменти от стъкло са се разпръснали по интериора, ранявайки двама пътници и помощник-шофьора. И тримата са получили медицинска помощ, като пътниците са отказали болнично лечение, а шофьорът е изписан след оказана помощ.

Според полицията четирима души – за които се смята, че са непълнолетни – са били видени да хвърлят камъни по автобуса. Двама са задържани, но по-късно са освободени, след като по време на ареста не са открити доказателства у тях.

Кадри от мястото на инцидента показват удара от нападението, като един камък е оставил голяма дупка в предното стъкло, а друг е разбил страната на превозното средство, като е пропуснал на косъм пътниците.

Властите организираха друг автобус, който да вземе туристите, за да могат да продължат пътуването си до вкъщи, съобщава greekcitytimes.com.

Гръцката полиция започна разследване на нападението.