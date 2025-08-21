Извадиха нови артефакти от Средиземно море близо до Александрия

Египет извади нови потънали артефакти от Средиземно море в близост до Александрия за първи път от почти 25 години, съобщиха официални лица, цитирани от ДПА.

Водолазите са използвали въжета, за да привържат четири артефакта към кран, който ги е извадил един по един от калната вода. След това те са били подредени внимателно, за да бъдат показани на церемония в Абукирския залив в Александрия.

Сред артефактите е гранитна статуя без глава и крака с дължина 2,17 метра, за която се смята, че е от Късния период или птоломейската епоха, посочват официалните лица. Предполага се, че първоначално тя е била дълга 5 метра, пише БТА.

Генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед припомни, че това са първите извадени артефакти след подобна находка през 2001 г.

По думите на Халед те са част от проект за разкопки, стартирал през 2023 г., когато археолозите започват да документират подводни структури, открити на около 2,5 километра от древния потънал град Тонис-Хераклион в Абукирския залив.

Мястото се счита за "продължение на древния град, тъй като откритите структури имат икономически, погребални и други аспекти", казва още Халед пред ДПА.

Смята се, че Хераклион, открит през 90-те години на миналия век, е бил потопен след земетресение, разтърсило Египет през втори век пр.н.е. Новите находки са още едно доказателство, че градът е бил потопен в резултат на земетресение.

Археолозите са открили и кораб, като повече подробности ще бъдат разкрити след като той бъде изследван под вода.

Египет работи за увеличаване на приходите от туризъм, след като Суецкият канал - друг основен източник на национален доход, беше засегнат от регионални сътресения. Средиземноморската страна се надява, че дългоочакваното официално откриване на Големия египетски музей, насрочено за 1 ноември, ще привлече повече посетители.