Иран публично обеси мъж, осъден за убийство

Иран екзекутира чрез обесване мъж, осъден за убийство, на мястото, на което е извършено престъплението. Това стана два дни след друга публична екзекуция, предаде Франс прес, като се позова на изявление на съда.

Повечето смъртни наказания в Иран се изпълняват в затворите. Публичните екзекуции обикновено се извършват само за престъпления, които са предизвикали широко обществено възмущение, отбеляза АФП.

На зазоряване тази сутрин осъденият мъж беше екзекутиран "на мястото на престъплението и пред обществото", в град Кордкуй в северната провинция Голестан, заяви ръководителят на съдебната власт на провинцията Хейдар Асиаби, цитиран от съдебното ежемесечно онлайн издание "Мизан Онлайн".

Мъжът е бил осъден за убийството на "двойка и млада жена с ловна пушка" в края на 2024 г., съобщи "Мизан Онлайн" и добави, че екзекутираният е "млад мъж", но без да уточнява самоличността му, информира БТА.

Във вторник друг мъж бе обесен на обществено място в южната провинция Фарс, след като бе осъден за убийството на майка и трите ѝ деца по време на обир. Неговата съпруга също е осъдена на смърт и ще бъде екзекутирана.

Убийството и изнасилването се наказват със смъртна присъда в Иран, която е втората в света по най-голям брой екзекуции след Китай, съобщиха правозащитни организации, сред които "Амнести Интернешънъл".

В Иран публичните екзекуции обикновено се изпълняват чрез обесване на зазоряване.