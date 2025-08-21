ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран публично обеси мъж, осъден за убийство

Иран публично обеси мъж, осъден за убийство

Екзекуциите се правят сутрин. Снимка Архив

Иран екзекутира чрез обесване мъж, осъден за убийство, на мястото, на което е извършено престъплението. Това стана два дни след друга публична екзекуция, предаде Франс прес, като се позова на изявление на съда.

Повечето смъртни наказания в Иран се изпълняват в затворите. Публичните екзекуции обикновено се извършват само за престъпления, които са предизвикали широко обществено възмущение, отбеляза АФП.

На зазоряване тази сутрин осъденият мъж беше екзекутиран "на мястото на престъплението и пред обществото", в град Кордкуй в северната провинция Голестан, заяви ръководителят на съдебната власт на провинцията Хейдар Асиаби, цитиран от съдебното ежемесечно онлайн издание "Мизан Онлайн".

Мъжът е бил осъден за убийството на "двойка и млада жена с ловна пушка" в края на 2024 г., съобщи "Мизан Онлайн" и добави, че екзекутираният е "млад мъж", но без да уточнява самоличността му, информира БТА.

Във вторник друг мъж бе обесен на обществено място в южната провинция Фарс, след като бе осъден за убийството на майка и трите ѝ деца по време на обир. Неговата съпруга също е осъдена на смърт и ще бъде екзекутирана.

Убийството и изнасилването се наказват със смъртна присъда в Иран, която е втората в света по най-голям брой екзекуции след Китай, съобщиха правозащитни организации, сред които "Амнести Интернешънъл".

В Иран публичните екзекуции обикновено се изпълняват чрез обесване на зазоряване.

