Словенец спечели 37 млн. евро от лотарията, взе си ги на косъм в последния момент

1744
Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот" Снимка: Pixabay

Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот" (Eurojackpot), съобщи словенският портал „24 часа" (24ur). Късметлията взе печалбата си в последния момент – точно преди да изтече крайният срок от три месеца, отбелязва порталът.

По закон от тази сума се удържа 15-процентен данък, което значи, че печелившият ще получи чиста сума от 31,7 милиона евро, а общината, в която живее, ще получи близо 5,6 милиона евро.

Крайният срок за получаване на печалбата е днес, 21 август, следователно победителят буквално на косъм е избегнал загубата на цялата сума. Ако спечелилият не успее да вземе парите си в рамките на 90 дни, според правилата сумата трябва да бъде върната във фонда на „Евроджакпот" и се прехвърля за новия кръг, пише БТА.

„Не мога да разкрия информация защо този конкретен победител е чакал до последния момент, защото в Лотарията много внимателно защитаваме поверителността и анонимността на печелившите, което означава, че не разкриваме никаква информация", каза Тина Джиновски от Лотария Словения пред портала.

На въпрос дали някога са имали подобен случай, тя отговори отрицателно.

Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот" Снимка: Pixabay

