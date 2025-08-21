„Гардиън“: Тръмп се изтегля от преговорите за мир между Русия и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп възнамерява да се оттегли от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна, пише "Гардиън", цитирайки запознати с ситуацията представители на администрацията.

Следващият етап в очите на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна остава двустранна среща между Владимир Путин, руският президент, и Володимир Зеленски, украинският президент, заявиха служителите.

Тръмп е казал на съветниците си през последните дни, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат за първи път, въпреки че все още не е ясно дали тази първоначална конференция ще се състои и Тръмп не възнамерява да се включва в тези усилия.

В телефонно интервю с водещия на токшоу Марк Левин по WABC във вторник Тръмп също заяви, че според него би било по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него в първия етап. „Искам просто да видя какво ще се случи на срещата. Те са в процес на организиране и ще видим какво ще се случи."

Нежеланието на Тръмп да натиска Путин и Зеленски да се срещнат идва, след като през последните дни той призна, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото е очаквал, след като миналата година по време на предизборната си кампания заяви, че може да го постигне за 24 часа.

След като изтече крайният срок, даден на Русия да сложи край на войната, той се опита да постигне бързо мирно споразумение и след срещите си със Зеленски и европейските лидери в Белия дом в понеделник заяви, че е предприел стъпки за двустранна среща.

Висш служител от администрацията охарактеризира ситуацията като „изчаквателен подход" от страна на Тръмп по отношение на възможността за насрочване на среща между Путин и Зеленски. През последните дни обаче нямаше осезаеми признаци за напредък, а Белият дом не разполага с кратък списък с места, където би могла да се състои срещата.