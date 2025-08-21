"Райънеър" обвинява авиодиспечери в Атина за системни закъснения, иска реформи във въздушното движение на Европа

В съобщение на уебсайта си нискотарифният авиопревозвач „Райънеър" обвини ръководството на въздушното движение в гръцката столица Атина, че заради лошо управление и недостатъчен персонал предизвиква редовни закъснения на полети от и до гръцката столица.

Според ирландската авиокомпания технически проблем в центъра за ръководство на въздушното движение (РВД) в Атина е предизвикал в сряда ненужни закъснения на полети от и до Гърция, включително на 12 полета на „Райънеър" с над 2000 пътници.

Авиокомпанията твърди, че в периода между 1 януари и 20 август тази година повече от 5000 нейни полети с над 900 хиляди пътници са били забавени заради „лошото управление и недостига на персонал" в гръцкия авиодиспечерски център, който е определен като „петия най-зле представящ се" в Европа по отношение на закъсненията на полети.

„Райънеър" настоява за реформа в цялата „хаотична система на ръководството на въздушното движение в Европа". Авиокомпанията нарича председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „Ursula von 'Derlayed-Again'" (Урсула фон "пак закъснял") и заявява, че ЕК е поела ангажимент да постигне конкурентоспособност и ефективност в Европа, а същевременно „продължава да позволява лошото управление на въздушния трафик отново и отново да създава проблеми за полети и пътници".

„Райънеър" заявява, че отдавна настоява за реформи в сектора на ръководството на въздушното движение в ЕС и призовава пътниците да посетят сайт, озаглавен „РВД съсипа твоя полет" и от там да изпратят електронни съобщения до съответните транспортни министри, с които да поискат реформа на сектора.