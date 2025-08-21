Най-възрастната жена в света стана на 116 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британката Етел Катъръм празнува днес 116-ия си рожден ден, предаде АФП, позовавайки се на дома за стари хора, в който тя живее. Официално тя е най-възрастната жена в света.

Родена на 21 август 1909 г. в село в Хемпшър, Южна Англия, Кейтърам стана най-възрастната жена в света в началото на май, след като бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас почина на 116-годишна възраст.

Етъл Кейтърам живее в дом за възрастни хора в Съри, графство на юг от Лондон.

"Етъл отново реши да не дава интервюта, предпочитайки да прекара деня на спокойствие със семейството си, за да може да се наслади на момента", каза говорител на дома за стари хора.

Столетницата и семейството й изказват благодарност за всички мили послания и проявения към нея интерес, допълва говорителя, цитиран от БТА.

Формално Етъл Кейтърам е последният жив поданик на крал Едуард Седми, който заема британския престол до смъртта си през 1910 г.

Кейтърам е и най-възрастната британка на всички времена, според базата данни Oldest in Britain. Миналата година тя получи поздравително писмо от крал Чарлз Трети.