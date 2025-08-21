Проучване: Само 13% от германците вярват, че Мерц можа да повлияе на Тръмп за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само 13% от германците вярват, че канцлерът им Фридрих Мерц може да повлияе значително на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите, свързани с войната в Украйна, сочи ново проучване, съобщи ДПА.

Последната анкета на "Трендбарометер", проведена за телевизионните канали Ер Те Ел/Ен Те Ве, показва, че 84% от германските граждани не вярват, че мнението на Мерц има значение за Тръмп по отношение на войната в Украйна. Това скептично отношение се споделя дори от 73% от хората, които подкрепят консерваторите на Мерц.

Проучването, проведено от института за проучване на общественото мнение "Форса", също така установи, че 81% от германците не очакват скорошно сключване на мирно споразумение между Москва и Киев.

Само 18% от анкетираните смятат, че призивът към Украйна да се откаже от окупираните от Русия територии е правилен ход, цитира БТА.

Над средното ниво на подкрепа за такъв курс на действие се наблюдава в Източна Германия (38%) и сред привържениците на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (48%).

За проучването са анкетирани 1000 души между 19 и 20 август.