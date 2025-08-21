Москва вини Киев, че укрива пленени европейци, сражавали се за Русия – сред тях и българи

Фаворити за среща между Зеленски и Путин са Женева, Истанбул, Ватиканът и Саудитска Арабия

Докато лидери от ЕС и висши служители от САЩ умуват какво да предложат на Украйна и Русия, за да достигнат по-бързо до мира, Москва набеди Киев, че укрива информация за европейски доброволци, които се бият на страната на Кремъл.

Според твърдения на руското външно разузнаване Киев “се опитва да скрие факта”, че европейци се сражават редом до руснаци, като “специално защитена” била информацията за случаи на граждани на Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция.

От Кремъл твърдят, без да се позовават на каквито и да е факти, че когато такива доброволци бъдат пленени от Украйна, киевските власти “не ги включват в списъците за обмен”. Вместо това ги предавали на европейски държави със задължението “да не допускат такива факти да бъдат оповестявани публично в медиите”.

Все още няма официална информация за предстоящата среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Има обаче малко повече конкретика къде може да се проведе. Местата фаворити засега са Женева, Истанбул, Ватиканът и Саудитска Арабия. Това разкри за италианския вестник Corriere della Sera ръководителят на кабинета на украинския президент Андрий Йермак. Йермак коментира твърденията, че екипът на Путин е предложил Москва: “Чувал съм за това, но... не сме го обсъждали”.

Будапеща “също се споменава”, обясни украинецът, но подчерта, че

унгарската столица “не е сред любимите

дестинации”. Йермак визира Будапещенския меморандум от 1994 г., когато САЩ, Великобритания и Русия се ангажираха да зачитат суверенитета и границите на Украйна и да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу нея. В замяна Киев се отказа от ядрените си оръжия. Русия наруши споразумението през 2014 г. с анексирането на Крим и през 2022 г. с нахлуването в Украйна.

Именно поради това преди дни полският премиер Доналд Туск разкритикува идеята за Будапеща като място за преговори и посочи, че предвид темата за гаранциите за сигурност е редно да се избере друга локация.

Макар че според мнозина президентите на Русия и Украйна по-скоро няма да се срещнат, Йермак вярва, че “първо ще има двустранна среща на върха”, която ще бъде “бързо последвана от тристранна с участието на Доналд Тръмп”.

Висши служители от администрацията в Белия дом разкриха, че реално Тръмп иска да бъде домакин на тристранна среща със Зеленски и Путин. Това обаче щяло да се организира едва след първоначалната двустранна среща, ако тя изобщо се състои. Според служителите от Белия дом републиканецът всъщност не възнамерява усилено да се опитва да събере Путин и Зеленски на масата за преговори.

От своя страна украинският президент смята, че преговорите с Путин трябва да се проведат в неутрална част на Европа, като Киев не изключва вариантите за среща и в Швейцария, Австрия или Турция. Зеленски отхвърли като опция среща на върха да се организира в Москва.

Гаранциите за сигурност несъмнено ще бъдат крайъгълен камък на всяка дискусия. Според съветника на Зеленски Михайло Подоляк член 5 на НАТО не би бил достатъчен за Украйна. Той постави под въпрос идеята на италианската премиерка Джорджа Мелони, която предвижда колективна отбрана за Украйна, без тя да влиза в трансатлантическия алианс.

По същество Мелони предлага механизъм, чрез който бързо в рамките на 24 часа да се съгласуват ответни мерки, в случай че Русия

нападне отново след постигане на мир

Планът обаче не включва пращане на войски от Европа в Украйна, а предоставяне на отбранителна и икономическа помощ за укрепване на украинската армия, както и въвеждане на санкции срещу Москва.

Според Подоляк подобен механизъм “трябва да се преосмисли”, тъй като, “ако е само консултативен, съюзниците биха могли да се съберат и някой би могъл да каже: “Не можем да участваме директно във вашия конфликт с Русия”. Украинецът реално смята, че “Москва изобщо не е готова да излезе от войната”, като всъщност “това е стратегията на Путин - да води дълги преговори, без никога да стига до примирие”.

Подоляк разкритикува и липсата на примирие, докато се водят преговори: “За Русия примирието е всъщност неблагоприятно условие. Тя ще се лиши от ключови инструменти за натиск върху Украйна. Но кой мир може да бъде стабилен, когато има продължаващи боеве?”.

Това изказване се разминава доста с думите на Тръмп при срещата му със Зеленски и евролидерите в понеделник. Тогава републиканецът посочи, че няма нужда от примирие: “Можем да работим за мир, докато те се бият. Те трябва да се бият - бих искал да спрат, но това може да е в ущърб на едната или другата страна”.

И друго основно разминаване беше посочено от Подоляк: “Президентът Зеленски каза много ясно, че преотстъпването на територии на Русия е забранено”. Това е в разрез с многократните изявления на Тръмп, че в крайна сметка Украйна ще трябва да приеме размяна на територии.

А докато ЕС се чуди какво реално може да предложи на Украйна, от Вашингтон дойде ясно послание за Брюксел. В четвъртък вицето на Тръмп Джей Ди Ванс заяви, че на европейските страни ще трябва да се падне “лъвският пай” от бремето на гаранциите за сигурността на Украйна. Ванс уточни, че “трябва, ако е необходимо, да помогнем за спиране на войната и убийствата”, но тежестта “трябва да падне върху европейците”, защото “това е техният континент”.