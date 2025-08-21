Беларус ще пробва да оборудва ракетните си системи "Полонез" с ядрени бойни глави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Беларус проучва възможностите за увеличаване на вътрешното производство на ракети с и оборудването на ракетните системи "Полонез" с ядрени бойни глави, заяви в високопоставен беларуски служител по сигурността, цитиран от Ройтерс.

Беларус, който е близък съюзник на Русия, тази седмица заяви, че ще задълбочи връзките си с Иран, както и тясното си сътрудничество с Китай в областта на разработването на оръжия.

Беларус не разполага със собствени ядрени оръжия, но Москва разположи там свои тактически ядрени бойни глави, които остават под руски контрол, информира БТА.

Президентът Александър Лукашенко, който е на власт от 31 години, заяви на среща, посветена отбранителната индустрия, че Минск трябва да модернизира и развие вътрешното си ракетно производство.

"Динамиката на военните заплахи и значителното увеличаване на военните разходи на нашите западни съседи ни принуждават постоянно да обръщаме голямо внимание на въпроса за отбранителните способности на Беларус, Русия и нашия Съюз", каза Лукашенко.

На запад Беларус граничи с Полша, Литва и Латвия, които са членове на НАТО, а на юг – с Украйна.

Александър Волфович, ръководител на Държавния съвет за сигурност на Беларус, каза пред репортери, че Минск проучва възможностите да оборудва ракетната си артилерийска система "Полонез" с ядрени бойни глави. "Това е най-усъвършенстваната ни система", отбеляза Волфович, цитиран от държавната новинараагенция БелТА.

Системата "Полонез", която е на въоръжение от 2016 г., е разработена съвместно с Китай, посочи Волфович. Ракетите от тези системи вече имат обсег на действие от 300 км, докато в началото можеха да поразяват цели на до 200 км далечина, добави той. По думите на Волфович Беларус също така проучва възможностите за интегриране на технологията, използвана при руската хиперзвукова ракета със среден обсег "Орешник", за съвместното разработване на нови ракети.

Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин миналата седмица заяви, че през септември ще има съвместни руско-беларуски военни учения, на които ще бъде отработена и стрелба с "Орешник".