Пентагонът: Ще представим военни варианти за Украйна

Пентагонът, САЩ СНИМКА: Pixabay

Висши военни от САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна. Те ще бъдат  представени на съответните си съветници по национална сигурност, заявиха американските военни, предаде Ройтерс.

Агенцията вече съобщи, че военните плановици от САЩ и Европа са започнали да проучват гаранции за сигурност за Украйна след конфликта. Това стана, след като президентът Доналд Тръмп обеща да помогне за защитата на страната в рамките на всяко споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

"Тези варианти ще бъдат представени на съответните съветници по национална сигурност на всяка страна за съответно разглеждане в текущите дипломатически усилия", гласи изявление на Пентагона.

Срещи между шефовете на отбраната на САЩ, Финландия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Украйна са се състояли във Вашингтон между вторник и четвъртък.

Украйна и нейните европейски съюзници са окуражени от обещанието на Тръмп по време на срещата на върха в понеделник за гаранции за сигурността на Киев, но много въпроси остават без отговор, посочва Ройтерс.

Официални лица предупредиха, че ще отнеме време на американските и европейските плановици да определят какво би било изпълнимо от военна гледна точка и приемливо за Кремъл.

Една от възможностите беше да се изпратят европейски сили в Украйна, но САЩ да отговарят за командването и контрола им, съобщиха източници пред Ройтерс.

Руското външно министерство изключи разполагането на войски от страните от НАТО, за да се гарантира мирно споразумение.

