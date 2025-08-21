Индийският външен министър отговори на САЩ: Не ние, а Китай купува най-много руски петрол

Ние не сме най-големият купувач на руски петрол, заяви индийският външен министър при посещението си в Кремъл. Субрахманям Джайшанкар даде съвместна пресконференция с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров в Москва.

Индия не е нито най-големият купувач на руски петрол, нито има най-голям растеж на търговския стокообмен с Москва след 2022 г., заяви индийският министър.

Това, изглежда, е първият ясен отговор от страна на висш представител на индийското правителство на наложената от САЩ допълнителна 25-процентна митническа ставка върху вноса на стоки от Индия заради поръчките на руски петрол.

"Ние не сме най-големият купувач на руски петрол. Това е Китай. Ние не сме най-големият купувач на руски втечнен природен газ. Не съм сигурен, но мисля, че това е Европейският съюз", каза Джайшанкар в отговор на журналистически въпрос.

Индийският външен министър, който е на тридневна визита в Москва отбеляза, че САЩ са поддържали Индия в това да се снабдява със суров петрол от Русия, понеже по този начин се е стабилизирал международният енергиен пазар.

Неотдавна търговският съветник на Белия дом Питър Наваро публикува статия във в. "Файненшъл Tаймс", в която обвини Индия в "печалбарство", понеже купува руски петрол с отстъпка и изнася преработените петролни продукти в Европа, Африка и Азия. Джайшанкар бе помолен на днешната пресконференция да коментира думите на Наваро.

Индийският министър заяви, че няма да отговаря на изказването на американския търговски съветник, но ще коментира темата. "Всъщност американците през последните няколко години казваха, че трябва да направим всичко, за да стабилизираме световните енергийни пазари, включително чрез купуването на петрол от Русия", отбеляза Джайшанкар. "Между другото, ние купуваме петрол и от Америка и това количество се увеличава. Така че, честно казано, сме много озадачени от логиката на аргумента, който споменахте", добави ръководителят на индийската дипломация.

Отношенията между Делхи и Вашингтон се влошават, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп удвои митата върху индийските стоки до огромните 50%. Това увеличение включва допълнителни 25-процентни митнически налози, които са наказателна мярка за това, че Индия купува руски суров петрол.

Миналата седмица американският министър на финансите САЩ Скот Бесънт предупреди, че правителството на Тръмп може да увеличи вторичните мита за Индия, ако тя продължи да се снабдява с руски суров петрол.

Въпреки че САЩ наложиха допълнителни 25-процентни мита на Индия заради енергийните ѝ връзки с Русия, те не предприеха подобни действия срещу Китай, който е най-големият купувач на руски суров петрол.

Индия казва, че енергийните ѝ доставки се определят от националните ѝ интереси и от динамиката на пазара, съобщава БТА.

Индия се ориентира към продавания с отстъпка руски петрол, след като западните държави наложиха срещу на Москва и се отказаха от доставките ѝ заради нахлуването ѝ в Украйна през февруари 2022 г. В резултат на това индийският внос на руски петрол се увеличи. Докато през 2019-20 г. делът на руския петрол възлизаше на едва 1,7% от общия внос на тази суровина в Индия, през 2024-25 делът на руския петрол достигна 35,1%. Русия в момента е най-големият доставчик на петрол за Индия.