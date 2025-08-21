Мицкоски: Македонското правителството ще назначава кметове, ако настъпи хаос на изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Северна Македония ще назначава кметове, ако настъпи хаос на местните избори заради нови правила на Централната избирателна комисия. Това каза премиерът Христиан Мицкоски, цитиран от МИА.

Тази седмица ЦИК на Северна Македония представи нов правилник за предстоящите през октомври местни избори, съгласно който кандидатите за кметове и общински съветници ще могат да се кандидатират с представяне на само два подписа.

Мицкоски отбеляза, че не изключва възможността да се създадат проблеми в изборния процес заради евентуалния по-голям брой кандидати.

"Възможно е бюлетината да стане 7-8 метра, да обезсърчи гражданите да излязат (да гласуват), да се намали избирателната активност. Искам да предупредя, че според Конституцията и закона, ако изборният процес не е успешен, правителството назначава правителствени представители. Така че безотговорното отношение на определени индивиди или политически партии ще даде такъв резултат", подчерта той.

Срокът за подаване на кандидатурите е 13 септември, а първият кръг на местните избори в Северна Македония е на 19 октомври, съобщава БТА.