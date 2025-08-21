ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Склад за фойерверки се взриви в Пакистан, поне 34 са пострадали

1220
Засега няма данни за загинали. Снимка: Pixabay

Най-малко 34 души пострадаха при експлозия в склад за пиротехнически средства в град Карачи, Южен Пакистан.

На телевизионни кадри се вижда как в небето се издига гъст дим, излизащ от сградата, където са били съхранявани пиратки. Складът и магазините наоколо са се подпалили вследствие на взрива, който е бил последван от още няколко по-малки експлозии.

На място са пристигнали пожарникари, които да изгасят огъня, а линейки са превозвали ранените до няколко болници, съобщи полицаят Асад Раза, цитиран от Асошиейтед прес.

При експлозията са нанесени щети на няколко магазина и превозни средства, които са минавали през района.

Причината за взрива за момента не е ясна, информира БТА.

