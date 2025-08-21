ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич: Скоро ще се проведе среща между Русия и Сърбия

Александър Вучич КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Среща на най-високо равнище ще се проведе между ръководствата на Сърбия и Русия. Това заяви сръбският президент Александър Вучич след разговор с руския посланик в Белград Александър Бочан-Харченко.

„Обсъдихме всички теми от интерес за двете страни, особено във връзка със срещата на най-високо равнище между ръководствата на нашите държави, която трябва да се състои в най-кратък срок", написа Вучич в социалните мрежи.

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия. „Ангажирани сме да запазим мира и политическата стабилност в региона на Западните Балкани, особено в Босна и Херцеговина", посочи сръбският държавен глава.

Сърбия води политика на близки отношения с Русия, информира БТА. Тя отказва да се присъедини към западните санкции, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъди агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкции не отговаря на националните интереси на Сърбия.

