Проф. Мин Су Янг: Изкуственият интелект и безпилотните системи ще променят войните в близко бъдеще

- Проф. Янг, като експерт по въпросите на военноморското дело, как виждате динамиката в Черноморския регион, част от който е и България?

- Черно море е стратегическа зона, а войната в Украйна промени нашата представа за конфликтите, които могат да се разиграят в бъдеще. Затова сме длъжни да се адаптираме бързо. В последно време наблюдаваме нападения с морски мини, безпилотни надводни апарати и др.

- Безпилотните апарати ли са бъдещето и на морските войни?

- Изкуственият интелект и автономните системи - безпилотни бойни системи, нискоорбитални сателити и интегрирани мрежи от системи - това са ключовите технологии, които ще променят войната в близко бъдеще.

- Ако трябва да откроите една ключова технологична тенденция за следващото десетилетие, коя би била тя?

- Без съмнение това е интеграцията между пилотни и безпилотни системи. Това важи за самолетоносачите, използващи дронове, десантните кораби, изстрелващи безпилотни апарати, за разрушителите, които използват безпилотни надводни апарати (USV) вместо традиционни лодки за разузнаване и атака. Всичко това ще изисква огромна интеграция на изкуствен интелект, квантови технологии, киберсигурност, комуникации, сателити и корабостроене.

- Кое е най-голямото предизвикателство, когато говорим за възможностите на автономните морски платформи и изкуствения интелект в бъдещите военноморски конфликти?

- Най-голямото предизвикателство е т.нар. интерпретативност - как тези системи общуват помежду си и с командните центрове. Трябва да се осигури комуникация между пилотни и безпилотни системи, между морски и наземни командни пунктове, чрез сателитни връзки и др.

- Това може ли да се сравни с нещо, което вече познаваме на битово ниво - интернета на нещата у дома?

- Да, концепцията е подобна - както хладилникът, алармата и климатикът "говорят" помежду си, така и бойните системи трябва да са свързани. Разликата е, че тук сигурността е критична. Необходима е защита от кибератаки и осигуряване на резервни механизми при сривове.

- Къде е границата между автономното взимане на решение за атака и човешкия контрол?

- Това е морален и стратегически въпрос. Дали системата сама взема решението да атакува, или одобрението идва от човек - това трябва ясно да се дефинира.

- Какъв ще е балансът между конвенционалната военна мощ и "умните" системи?

- Говорим преди всичко за екипност между пилотни и безпилотни системи. За това е нужно пълно осъзнаване на бойното поле - наземно, морско, въздушно и космическо. Ще има многостепенна интеграция за бързо вземане на решения между сателити, кораби, радари и оръжия. Пример за това сега е корейската тристепенна система за противоракетна отбрана (KAMD, L-SAM, Patriot).

- Произвежда ли Корея всички компоненти за тези системи?

- Отчасти. Има малки и средни компании, които имат споразумения с гиганти като Hanwha и Hyundai. Но има и нужда от международно сътрудничество, например със САЩ (Starlink) и Великобритания. Предстоят решения дали да се залага на вътрешно или чуждестранно партньорство.

- Какви са перспективите за международно сътрудничество в морската отбрана на Корея със страни от НАТО и ЕС?

- Подобен въпрос възникна при износа на танкове K2 и самоходни гаубици K9 за страни като Полша и Румъния, предизвикан от войната в Украйна, включително споделяне на технологии, съвместно производство, обучение и прехвърляне на авторски права. Подобен подход се очаква и в морския сектор. Важно е да има сътрудничество в поддръжката и ремонта на корабите, включително със страни, където Южна Корея вече оперира.

- Има ли интерес от България за такова военно сътрудничество?

- Не съм запознат с конкретен интерес от български институции или компании.

- А в какво черноморска страна като България би могла да инвестира в името на своята сигурност без да се налага да пренасочва огромни ресурси за отбрана?

- Ако бях в българското военно ръководство, бих инвестирал в тази сфера на военното дело, която е евтина и ефективна - USV (безпилотни надводни апарати) - за наблюдение, бой и противоминни мисии, както и AUV (автономни подводни апарати) - за откриване на мини. Системите за откриване, идентифициране и неутрализиране на мини са от ключово значение.

- Кои корейски компании предлагат такива системи?

- LIG Nex1, Hanwha Systems...

- Ако вземем за пример изложението MADEX 2025, което се провежда в южнокорейския град Бусан, какви основни стратегически приоритети в отбранителната индустрия излизат на преден план?

- Изложението се провежда на всеки две години и чрез него се реализират редица стратегически цели. Тази година се включиха представители от над 14 държави и над 200 компании. Сред тях има големи корпорации като Hanwha и Hyundai Heavy Industries, но също и по-малки фирми, фокусирани върху космическите технологии и отбраната. Това е чудесна възможност за всички тях да установят контакти, да се срещнат с партньори и да представят своите иновации, включително изкуствен интелект, автономни системи и други.

А иначе районът на Бусан е стратегическа локация, когато говорим за корабостроене. Корабостроителницата на Hyundai Heavy Industries е в Улсан, а в Геодже са мощностите на Hanwha Ocean. В самия Бусан са базирани Hanjin Heavy Industries, които строят големи десантни кораби и ескадрени миноносци, както и SonarTech - производител на сонари за военни кораби.