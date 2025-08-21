Голям горски пожар избухна в Югозападна Турция (Видео)

Горски пожар е избухнал в района на град Сейдикемер в окръг Мугла, Югозападна Турция. Силния вятър е разпространил пламъците бързо. Те са обхванали обширна територия, съобщава турската агенция ДХА, цитирана от БТА.
По информация на местните власти в гасенето на пожара участват стотици пожарникари и доброволци, близо 40 пожарни коли, пет булдозера, шест самолета и седем хеликоптера.
Причината за избухването на пожара все още не е изяснена, като към момента продължават усилията за овладяването му.
🔊 Muğla'da orman yangını çıktı.— DTN (@DTNHaber_) August 21, 2025
🔹 Yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.#Mugla pic.twitter.com/sbpRGkkNPq