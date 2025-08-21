Голям горски пожар избухна в Югозападна Турция (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горски пожар е избухнал в района на град Сейдикемер в окръг Мугла, Югозападна Турция. Силния вятър е разпространил пламъците бързо. Те са обхванали обширна територия, съобщава турската агенция ДХА, цитирана от БТА.

По информация на местните власти в гасенето на пожара участват стотици пожарникари и доброволци, близо 40 пожарни коли, пет булдозера, шест самолета и седем хеликоптера.

Причината за избухването на пожара все още не е изяснена, като към момента продължават усилията за овладяването му.