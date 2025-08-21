Иран започна първото си военно учение след 12-дневната война с Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран започна военно учение след 12-дневната война с Израел. За това съобщи националната телевизия, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

В учението участват военни кораби, които изстрелват ракети по цели в Оманския залив и Индийския океан.

Макар и подобни учения да са обичайни в Ислямската република, програмата "Устойчива сила 1404" се провежда в момент, когато властите в Иран опитват да демонстрират мощ, след като по време на кратката война Израел унищожи системи за противовъздушна отбрана и съоръжения за атомни бомби.

Държавната телевизия съобщи, че фрегатата "ИРИС Сабалан" и по-малкият кораб "ИРИС Ганаве" са изстреляли крилати ракети "Насир" и "Кадир" по цели в морето и са ги поразили.

Иранският военноморски флот, чийто състав се оценява на около 18 000 души, очевидно е избегнал всякакви сериозни атаки по време на войната през юни, отбелязва АП.

Военноморският флот, базиран в пристанищния град Бандар Абас, патрулира в Оманския залив, Индийския океан и Каспийско море, като по принцип оставя Персийския залив и Ормузкия проток, на иранската Революционна гвардия.

Военноморските сили на гвардията са известни с това, че през 2015 г. конфискуват западни кораби по време на разпадането на ядреното споразумение на Иран със световните сили, както и със следенето на преминаващите кораби на американския флот, влизащи в региона.

От края на войната Иран все по-настойчиво заявява, че е готов да отблъсне всяка бъдеща израелска атака. Министърът на отбраната генерал Азиз Насирзаде заяви, че страната е оборудвала силите си с нови ракети, съобщи ИРНА.

"В отговор на всяка потенциална вражеска авантюра нашите сили са готови да използват ефективно тези нови ракети", каза той.

Междувременно Иран преустанови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия, която наблюдава ядрените му обекти, тъй като Техеран обогати уран до нива, близки до тези за производство на оръжия.

Франция, Германия и Великобритания, европейските страни по ядреното споразумение с Иран, предупредиха, че ако Техеран не постигне "задоволително решение" на спора си с МААЕ до 31 август, те ще задействат "връщане" на всички санкции на ООН, които бяха отменени по силата на споразумението.