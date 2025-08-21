Полша: Нарушаването на въздушното ни пространство е руска провокация

Нарушаването на въздушното ни пространство е руска провокация. Това заявиха полският министър на външните работи Радослав Шикорски и министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Те реагираха на поредното нарушение на въздушното пространство на страната, като заявиха, че ще подадат дипломатически протестни ноти.

„Поредното нарушение на нашето въздушно пространство от изток потвърждава, че най-важната мисия на Полша в рамките на НАТО е защитата на собствената ни територия", написа Шикорски в социалните мрежи.

„Министерството на външните работи ще подаде протестна нота срещу извършителя", добави той.

Изявлението е в следствие на инцидент, в който неидентифициран обект падна и експлодира в царевична нива близо до село Осини в източната част на Полша. Според източник, близък до Министерството на националната отбрана, това е военен дрон, най-вероятно примамка без бойна глава и съдържащ само малко количество експлозиви.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че обектът е руски дрон и определи станалото като провокация от страна на Руската федерация в момент, когато текат мирни преговори. Той съобщи, че е провел брифинг с представители на военното командване и на всички служби по сигурността, включително Агенцията за вътрешна сигурност, Службата за военно контраразузнаване и Военната полиция.

Във връзка с инцидента първоначално е образувано производство по чл. 163 от Наказателния кодекс на страната, който се отнася до действия, водещи до пряка опасност за човешкия живот и здраве. Окръжният прокурор в Люблин Гжегож Трусевич заяви, че на мястото на инцидента работят петима прокурори, включително той, както и военни специалисти. В проверката участват и експерти по авиационни инциденти и взривни вещества.

.

„Поредното нарушение на нашето въздушно пространство от изток потвърждава, че най-важната мисия на Полша в рамките на НАТО е защитата на собствената ни територия", написа Шикорски в платформата "Екс".

„Министерството на външните работи ще подаде протестна нота срещу извършителя", добави той.

Изявлението е в следствие на инцидент, в който неидентифициран обект падна и експлодира в царевична нива близо до село Осини в източната част на Полша. Според източник, близък до Министерството на националната отбрана, това е военен дрон, най-вероятно примамка без бойна глава и съдържащ само малко количество експлозиви.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че обектът е руски дрон и определи станалото като провокация от страна на Руската федерация в момент, когато текат мирни преговори. Той съобщи, че е провел брифинг с представители на военното командване и на всички служби по сигурността, включително Агенцията за вътрешна сигурност, Службата за военно контраразузнаване и Военната полиция.

Във връзка с инцидента първоначално е образувано производство по чл. 163 от Наказателния кодекс на страната, който се отнася до действия, водещи до пряка опасност за човешкия живот и здраве. Окръжният прокурор в Люблин Гжегож Трусевич заяви, че на мястото на инцидента работят петима прокурори, включително той, както и военни специалисти. В проверката участват и експерти по авиационни инциденти и взривни вещества.