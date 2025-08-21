ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Семерджиев, премазал две жени, наказан с премества...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21152422 www.24chasa.bg

Ливан: Започваме разоръжаване на палестинските фракции в бежанските лагери

880
Военен Снимка: pixabay

Ливан обяви, че започва разоръжаване на палестинските фракции в бежанските лагери. Тази мярка се прилага като част от усилията за установяване на държавен монопол върху оръжията, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Планираното разоръжаване започна днес с предаването на оръжия от лагера Бурж ал Бараджне в Бейрут на ливанската армия, съобщи канцеларията на ливанския министър-председател.

Тази стъпка е предназначена да отбележи началото на по-широка инициатива за разоръжаване, като се очакват допълнителни доставки през следващите седмици от Бурж ал Бараджне и други лагери в цялата страна, съобщи тя в изявление.

Представител на Фатах заяви пред Ройтерс, че единствените оръжия, предадени досега, са незаконни оръжия, които са влезли в лагера преди 24 часа. На телевизионни кадри се виждат военни превозни средства, влизащи в лагера преди предаването.

Ройтерс не може да потвърди по независим път какви оръжия са били предадени.

Военен Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)