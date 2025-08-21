Ливан: Започваме разоръжаване на палестинските фракции в бежанските лагери

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливан обяви, че започва разоръжаване на палестинските фракции в бежанските лагери. Тази мярка се прилага като част от усилията за установяване на държавен монопол върху оръжията, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Планираното разоръжаване започна днес с предаването на оръжия от лагера Бурж ал Бараджне в Бейрут на ливанската армия, съобщи канцеларията на ливанския министър-председател.

Тази стъпка е предназначена да отбележи началото на по-широка инициатива за разоръжаване, като се очакват допълнителни доставки през следващите седмици от Бурж ал Бараджне и други лагери в цялата страна, съобщи тя в изявление.

Представител на Фатах заяви пред Ройтерс, че единствените оръжия, предадени досега, са незаконни оръжия, които са влезли в лагера преди 24 часа. На телевизионни кадри се виждат военни превозни средства, влизащи в лагера преди предаването.

Ройтерс не може да потвърди по независим път какви оръжия са били предадени.