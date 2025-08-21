В Букурещ се състоя акция на солидарност с Украйна

На 21 август се състоя акция на солидарност с Украйна пред посолството на страната в Букурещ. Това се случи по повод отбелязването на 34 години от обявяването на независимостта на Украйна от Съветския съюз на 24 август 1991 г., съобщава сайтът на Евронюз Румъния, цитиран от БТА.

Демонстрацията, която започна в 18:00 часа, същевременно отдава и почит на украинския народ, който защитава свободата си пред руската агресия, отбелязва изданието.

Десетки хора се събраха пред украинското посолство в Букурещ и запазиха минута мълчание тази вечер по призив на украинския посланик в Букурещ Игор Прокопчук.

"По повод Деня на независимостта на Украйна на 21 август 2025 г. ще се състои тържествена акция в знак на солидарност с Украйна на площада пред посолството на Украйна. Украинците в Румъния, представителите на румънските власти, дипломатическият корпус в Букурещ и представителите на гражданското общество и медиите са поканени да участват в тази акция под наслов #StandWithUkraine. (...) Благодарим ви за непоколебимата подкрепа към Украйна и украинския народ, която показа забележителна решимост и устойчивост в защитата на свободата и демокрацията", се посочва в съобщение на посолството.

Румънското министерство на отбраната от своя страна днес отново потвърди подкрепата на Румъния към Украйна, предаде Аджерпрес.

"Румъния е надежден и активен съюзник в отбраната на Източния фланг на НАТО и поддържа ангажимента си за многостранна и трайна подкрепа към Украйна в тясно сътрудничество с алианса и Европейския съюз", заяви по-рано днес в прессъобщение Министерството на националната отбрана.

То отбеляза също, че "военновъздушната инфраструктура на Румъния представлява силен пункт в Източния фланг на Северноатлантическия алианс за възпиране и отбрана".

Институцията напомня, че военновъздушните сили на Румъния разполагат с изтребители F-16 Fighting Falcon, а във военната база "Михаил Когълничану" е разположен отряд на германските военновъздушни сили, който извършва мисии по охрана на въздушното пространство в сътрудничество с румънските военни.