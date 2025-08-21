ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В атракциона, убил 8-годишния Иван, знаели, че кол...

Какви са правилата в Гърция след смъртта на брат и сестра при парасейлинг преди 5 г.?

парасейлинг Снимка: Pixabay

В Гърция властите затягат проверките на екстремни атракциони преди 5 години. Причината е трагичен инцидент от 2020 г., при който брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето им се къса. 

Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата, информира bTV.

Според правилата всеки център трябва да има:

  • Разрешително от бреговата охрана
  • Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател
  • Спасителни жилетки за всички участници
  • Оборудване в изправност

Тази дейност се забранява при:

  • Вятър над 16 възела
  • Силно вълнение
  • След залез или преди изгрев
  • Ако не е налице втори човек като наблюдаващ

Смята се, че 19-годишната Тияна получава паник атака, секунди преди да се преобърне с главата надолу
Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.

парасейлинг Снимка: Pixabay

