Какви са правилата в Гърция след смъртта на брат и сестра при парасейлинг преди 5 г.?

В Гърция властите затягат проверките на екстремни атракциони преди 5 години. Причината е трагичен инцидент от 2020 г., при който брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето им се къса.

Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата, информира bTV.

Според правилата всеки център трябва да има:

Разрешително от бреговата охрана

Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател

Спасителни жилетки за всички участници

Оборудване в изправност

Тази дейност се забранява при:

Вятър над 16 възела

Силно вълнение

След залез или преди изгрев

Ако не е налице втори човек като наблюдаващ

Смята се, че 19-годишната Тияна получава паник атака, секунди преди да се преобърне с главата надолу

Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.