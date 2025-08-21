Намалял е броят на издадените визи на чужденци във Великобритания

Значително е намалял броят на издадените визи на чужденци, пристигащи в Обединеното кралство за работа, обучение, по семейни или хуманитарни причини. Това съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА, цитирани от от БТА.

Това се дължи на рязък спад в броя на пристигащите за работа.

Според нови данни на Министерството на вътрешните работи, публикувани днес, за една година до юни 2025 г. са издадени около 834 977 входни визи в тези категории, което е с почти една трета (32%) по-малко от 1,23 милиона за предходните 12 месеца.

Броят на визите, свързани с работа, се е понижил почти наполовина през този период, като те са спаднали с 48% от 545 855 на 286 071.

По-малък спад е отбелязан при визите за обучение, които са намалели с 18% от 530 312 на 435 891, и при семейните визи, които са намалели с 15% от 83 912 на 70 961.

Сред категориите за презаселване 14 216 визи са издадени по програмите за Украйна (спад от 48 % на годишна база), 11 804 са издадени на лица със статут на британски граждани на отвъдморски територии от Хонконг (спад от 47 %), а 9357 са издадени по програмата за презаселване на ЕС (спад от 34 %).

Освен това 3640 са за лица, които се присъединяват към семействата си или придружават други лица, а 3037 са по други програми за преселване.

Общият брой от 834 977 визи е най-ниският за 12-месечен период от септември 2021 г. насам, когато числото е било 802 415.

Спадът вероятно отразява промените в правилата за законна миграция, въведени в началото на миналата година от предишното консервативно правителство, които включват ограничаване на възможността на повечето международни студенти да доведат членове на семейството си с тях, както и забраната за чуждестранните социални работници да водят с тях членове на семейството, които разчитат на финансова подкрепа.