Шестима колумбийски полицаи бяха убити при сблъсъци с отцепници от ФАРК

Шестима колумбийски полицаи бяха убити при сблъсъци с фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), в северозападния департамент Антиокия, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Първоначално те обвиниха за атаката, извършена вчера, най-големия наркокартел в страната - Клана от Залива.

Полицейски служител заяви пред АФП, че нападателите "са тормозили" група хора, натоварени със задачата да унищожат плантации с кока. Те също така свалили полицейски хеликоптер, забивайки в него дрон с експлозиви.

Според доклад на Международния комитет на Червения кръст броят на жертвите на взривни устройства в Колумбия се е удвоил през първите месеци на тази година, най-вече заради "интензивната употреба" на безпилотни летателни апарати.

Южноамериканската държава, която е най-големият производител на кокаин в света, регистрира рекордните 253 000 хектара с кока през 2023 г. Правителството на левия президент Густаво Петро е заложило на доброволен план за унищожаване от насажденията от самите фермери в замяна на икономически стимули, посочва Франс прес.

Също вчера в Колумбия, най-малко петима души бяха убити, а 36 - ранени, при атентат с кола бомба пред военна база в Кали, на югозапад. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е "наркотерористична атака".