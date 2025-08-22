ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Дзинпин ще е домакин на Путин и Гутериш на срещ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21153193 www.24chasa.bg

Франция губи 1 млрд. долара от US митата за вино и спиртни напитки

1156
Вино Снимка: pixabay

Франция ще загуби около 1 млрд. долара от американските мита за вино и спиртни напитки. Ръководителят на Федерацията на износителите на вино и спиртни напитки на Франция Габриел Пикар изрази разочарованието си, че продуктите няма да бъдат защитени от наложените тарифи върху стоки от Европейския съюз.

Това означава, че американските купувачи ще се сблъскат със значително покачване на цените, като се очаква загуба от 1 милиард евро от общо 4-те милиарда евро приходи, които френските износители реализират годишно, казват анализатори, цитира НОВА.

Европейският съюз и САЩ постигнаха споразумение за 15% американска тарифа за повечето вносни стоки от Блока, включително автомобили, фармацевтични продукти, а и вино и спиртни напитки, въпреки усилията на индустрията да получи по-ниска или дори нулева ставка.

Вино Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)