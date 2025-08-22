ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 7,5 удари Южна Америка и Антарктида

Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.

Силният трус е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая. Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - 8.

Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия, но малко след това го отмени, предаде БТА.

