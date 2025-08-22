Си Дзинпин ще е домакин на Путин и Гутериш на среща в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският лидер Си Дзинпин ще бъде домакин на руския президент Владимир Путин, на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и на лидерите на над 20 страни по-късно този месец, заяви днес Пекин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Става дума за предстоящата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе в китайския град Тянцзин на 31 август и 1 септември.

На срещата лидерите ще оповестят нови планове за задълбочаване на отношенията, каза на пресконференция високопоставеният представител на китайското външно министерство Лю Бин.

Срещата на ШОС ще се състои само няколко дни преди един от най-големите военни паради в Китай от години.

Сред поканените са иранският президент Масуд Пезешкиан и индийският премиер Нарендра Моди, отбеляза Бин.

"Колкото по-турбулентна и сложна става международната ситуация, толкова по-важно е за всички страни да укрепят единството и сътрудничеството", изтъкна китайският представител.

Срещата ще приключи с подписването и публикуването на декларация, уточни Лю Бин.