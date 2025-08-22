Иран и европейските сили ще проведат разговор за ядрените въпроси и санкциите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският външен министър Абас Арагчи ще проведе днес съвместен телефонен разговор с външните министри на Франция, Великобритания и Германия, за да обсъди с тях иранската ядрена програма и санкциите срещу Техеран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Трите европейски сили заявиха, че ще задействат санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори за ядрената си програма, отбелязва Ройтерс.

Трите страни, заедно със САЩ, твърдят, че Иран използва ядрената си програма по начин, който му позволява потенциално да разработи ядрени оръжия. Техеран отхвърля тези твърдения.

Иран преустанови преговорите със САЩ, които имат за цел сдържане на ядрените амбиции на Ислямската република, след като САЩ и Израел нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни.

Оттогава инспекторите на Международната агенция за атомна енергия нямат достъп до иранските ядрени обекти.