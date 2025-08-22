ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарникар е с тежки изгаряния заради огнената стихия в Португалия (Видео)

Пожар Снимка: Pixabay

В Португалия продължават да се борят с мащабните пожари. Огнеборец е с тежки изгаряния, след като вятърът внезапно променя посоката си.

Кадри запечатват момента по време на пожара в района на Валверде.

Огънят рязко сеня посоката и обхваща противопожарен автомобил.

На кадрите се вижда как пожарникарите бягат от бързо приближаващите се пламъци, разпалвани от силни пориви на вятъра.

Горските пожари в Португалия са изпепелили около 274 000 хектара растителност.

Това е най-тежката година на огнени бедствия в страната от 2017 г, информира bTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

