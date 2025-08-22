Пожарникар е с тежки изгаряния заради огнената стихия в Португалия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Португалия продължават да се борят с мащабните пожари. Огнеборец е с тежки изгаряния, след като вятърът внезапно променя посоката си.

Кадри запечатват момента по време на пожара в района на Валверде.

Огънят рязко сеня посоката и обхваща противопожарен автомобил.

На кадрите се вижда как пожарникарите бягат от бързо приближаващите се пламъци, разпалвани от силни пориви на вятъра.

😱Camião dos bombeiros engolido pelo fogo, todos a salvo. Valverde, Almeida, Portugal😨😰



😱Fire truck engulfed in flames, everyone safe. Valverde, Almeida,Portugal 😨😰#crazyvideos #lucky #firefighters #bombeiros #firetruck #camiãobombeiros #Portugalfires pic.twitter.com/n2DBf1OFOs — Chat News Hub (@chatnewshub) August 21, 2025

Горските пожари в Португалия са изпепелили около 274 000 хектара растителност.

Това е най-тежката година на огнени бедствия в страната от 2017 г, информира bTV.