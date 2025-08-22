Външният министър на Сърбия осъди недопускането на „Сръбска листа“ до местните избори в Косово

В своя публикация във „Фейсбук" министърът на външните работи на Сърбия Марко Джурич осъди остро решението на Централната избирателна комисия на Косово за недопускане на най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" до участие в местните избори на 12 октомври, пише БТА.

Вчера следобед Комисията обяви, че „Сръбска листа" не е получила нужната подкрепа, за да участва в местните избори, след като на проведено по-рано през деня гласуване председателят на Комисията Крешник Радоничи и представителката на „Сръбска листа" са гласували „за", двамата представители на Движение „Самоопределение" (LVV) са гласували „против", а седемте представители на останалите партии – „въздържал се".

„Решението на Централната избирателна комисия в Прищина да блокира участието в изборите на „Сръбска листа" е пореден крещящ пример за политическо инженерство, насочено към изключването на сръбския народ от демократичния живот", написа Джурич във „Фейсбук", като подчерта, че „вместо да насърчават съвместното съществуване и доверието, властите в Прищина систематично задълбочават разделенията и подкопават стабилността".

„Сърбия категорично осъжда тази злоупотреба с институции и призовава международната общност и всички, които се застъпват за демокрацията и правата на човека, да реагират решително. Мълчанието пред лицето на подобни репресии би се равнявало на съучастие", написа още Джурич.