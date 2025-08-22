ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 18-годишната, пострадала при катастрофат...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21153768 www.24chasa.bg

Лидерът на основната опозиционна партия в Турция посети арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора в Силиври

1132
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze

Лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел посети арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора в Силиври (Северозападна Турция), където се срещна и с други задържани кметове, както и с арестувания за обида срещу турския президент журналист Фатих Алтайлъ, съобщи сайтът „Хабертюрк", цитиран от БТА.

След вчерашното си посещение в Силиври, което продължи близо шест часа, Йозел заяви, че изпитва единствено „тъга и срам" и определи затвора в Силиври като "концентрационен лагер".

В същото време лидерът на НРП подчерта, че задържаните при протестите в подкрепа на Имамоглу през март, голяма част от които са студенти и млади хора, трябва да бъдат освободени на 3 септември, тъй като по думите му тогава изтича периодът на задържането им.

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция. На 23 март съдът удължи ареста му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста. Арестът на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. Същевременно Имамоглу бе избран за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година.

След първоначалните арести през март, турските власти проведоха няколко операции по задържането на служители на Истанбулската голяма община и лица, свързани с тях, в резултат на което към момента 103 души се намират в ареста, а на над 200 са наложени различни мерки за неотклонение, информира сайтът Хаберлер.

Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze
Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)