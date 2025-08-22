Израелски министър: Скоро портите на ада ще се отворят за убийците от "Хамас"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани да унищожи град Газа, ако групировката "Хамас" не се съгласи да се разоръжи, да освободи всички останали заложници на територията и да прекрати войната според условията на Израел.

„Скоро портите на ада ще се отворят над главите на убийците и изнасилвачите от Хамас в Газа, докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната, преди всичко освобождаването на всички заложници и разоръжаването им", написа министърът в социалните медии, цитиран от АФП.

„Ако не се съгласят, Газа, столицата на Хамас, ще се превърне в Рафа и Бейт Ханун", добави той, имайки предвид два града в Газа, които бяха почти напълно разрушени по време на предишни израелски операции, цитира БГНЕС.

Изявлението му дойде, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил незабавни преговори за освобождаването на всички останали заложници в Газа.

Нетаняху добави, че усилията за освобождаването на заложниците ще съпътстват операцията за поемане на контрола над град Газа и унищожаването на крепостта на Хамас.

По-рано тази седмица министерството на отбраната разреши мобилизацията на около 60 000 резервисти, които да помогнат за превземането на град Газа.

„Тези две неща – победата над Хамас и освобождаването на всички наши заложници – вървят ръка за ръка", каза Нетаняху, без да дава подробности за следващия етап от преговорите.

Посредниците чакат от дни официален отговор от Израел на последното им предложение за прекратяване на огъня, което Хамас прие по-рано тази седмица.

Палестински източници посочиха, че новото споразумение предвижда поетапно освобождаване на заложниците, докато Израел настоява, че всяко споразумение трябва да предвижда освобождаването на всички заложници наведнъж.

Плановете на Израел да разшири военните действия и да превземе град Газа предизвикаха международна реакция, както и вътрешна опозиция