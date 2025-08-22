ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтон бе домакин на събитие за културен обмен ...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21154508 www.24chasa.bg

Гърция изпраща пожарникари в Испания и самолети в Португалия

584
СНИМКА: Пиксабей

Гърция изпраща два противопожарни самолета в помощ на Португалия, както и сухопътни екипи в Испания, за участие в борбата с опустошителните пожари на Иберийския полуостров, съобщи в социалните мрежи гръцкият министър на климатичната криза и гражданската защита Янис Кефалоянис, цитиран от АНА-МПА, предава БТА.

Той припомни, че в рамките на десет дни в Испания и Португалия са изгорели над 5 млн. декара – над двойно повече от средното за целия ЕС в периода 2006 – 2024 г. и почти два пъти по-голяма площ от територията на Люксембург.

Кефалоянис заяви, че Гърция стои редом до европейските си партньори, и уточни, че в Португалия се изпращат два самолета „Канадер" (Canadair CL-415), а в Испания – 20 служители от специалните части за горски операции.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)