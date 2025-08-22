ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Вашингтон бе домакин на събитие за културен обмен на КМГ

Тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 20 август във Вашингтон се проведе мероприятие за обмен в областта на хуманитарните науки под мотото „Ехото на мира", организирано от Китайската медийна група. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, взе участие в събитието чрез видеопослание. Над 200 гости от бизнес, художествената и медийната среди, както и американски студенти участваха в мероприятието, съобщи КМГ.

Шън Хайсюн заяви, че тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

„Преди 80 години китайският народ, заедно със съюзническите сили в света, се бориха срещу фашизма. В сегашния свят на хаос и промени трябва да се учим от тази история, да се вдъхновим от нея и да се справим с общите предизвикателства", каза Шън Хайсюн.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

