На 21 август в Лхаса тържествено се отбеляза 60-годишнината от създаването на Сидзанския автономен район. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин участва в честването и празнува заедно с хора от разнообразни обществени кръгове и различни етноси в района, съобщи КМГ.

Брутният регионален продукт на Сидзан (Тибет) през 2024 г. достигна 276,5 милиарда юана, което е повече от 150 пъти от този през 1965 г., а темпът на растеж на основните икономически показатели е на едно от челните места в страната в продължение на много последователни години. 628 000 души, засегнати от бедност по документи, са изведени от нея, така Сидзан напълно се е отървал от проблема с абсолютната бедност, който е бил окови за населението в продължение на хиляди години. Средната продължителност на живота на глава от населението в целия регион се е увеличила от 68,17 години през 2010 г. до сегашното ниво от 72,5 години. Сидзан е един от регионите с най-добра екологична среда в света, а отличната традиционна култура е защитена и развита както никога досега. Международната общност посочва, че промените в Сидзан са не само история на регионалното развитие на Китай, но отразяват и напредъка на човешката цивилизация.

Под ръководството на ККП през последните 60 години Сидзан наистина осъзна правото на хората да са господари на собствения си дом и стимулира мощен импулс на икономическо и социално развитие. През последните 60 години, местното правителство води антисепаратистка борба, като създаде условия за развитие и съживяване. От съграждането на магистралите Цинхай-Тибет и Съчуан-Тибет до завършването и пускането в експлоатация на железопътната линия Цинхай-Тибет, Сидзан постепенно изгради цялостна транспортна мрежа, обхващаща магистрали, железопътни линии и авиация. През последните години Сидзан положи големи усилия за развитието на модерни индустрии като чиста енергия, зелена индустрия, високотехнологични цифрови технологии, култура и туризъм, навлизайки на пътя на висококачествено развитие, което дава приоритет на екологията.