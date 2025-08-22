ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът прати в ареста Никола Бургазлиев с АТВ-то, п...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21154672 www.24chasa.bg

КМГ: Консумацията на трилион киловатчаса електроенергия отразява икономическата жизненост на Китай

КМГ

1352
Общата консумация на електроенергия се е удвоила в сравнение с преди 10 години Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера Държавната енергийно управление публикува данните за общата консумация на електроенергия през юли, която достигна 1,02 трилиона киловатчаса, представлявайки увеличение с 8,6% на годишна база, съобщи КМГ.

Общата консумация на електроенергия се е удвоила в сравнение с преди 10 години, което се равнява на годишната консумация на електроенергия на всички страни от АСЕАН. Многократните периоди на високи температури и стабилният растеж на промишленото производство са допринесли за бързия растеж на консумацията на електроенергията в страната.

От данните за юли е видно, че делът на новите енергийни източници е нараснал значително, като вятърната и слънчевата енергия и производството на енергия от биомаса бележат бърз растеж и съставляват почти една четвърт от общото потребление, което отразява ускоряващия се темп на трансформацията към зелена енергия в Китай.

Общата консумация на електроенергия се е удвоила в сравнение с преди 10 години Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)