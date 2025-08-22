КМГ: Китай откри големи залежи на шистов газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската нефтохимическа корпорация Синопек, една от трите най-големи петролни компании в страната, обяви откриването на повече от 165 милиарда кубически метра доказани запаси от шистов газ в находище, разположено между провинция Хубей и град Чунцин в югозападен Китай, съобщи КМГ.

Това откритие бележи появата на друго широкомащабно находище на шистов газ в Китай, което е наречено находище на шистов газ „Хунсин".

Находищата на шистов газ се откриват на дълбочина между 3300 и 5500 метра. Геоложката структура е сложна, което представлява значителни предизвикателства по отношение на проучването и развитието, допълниха от Синопек.

С технологичните иновации находището за шистов газ „Хунсин" е постигнало производствен обем от 323 500 кубически метра на ден, спрямо първоначалните очаквания от 89 000 кубически метра.