Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър...

КМГ: Датираха възрастта на басейна Аполо, благодарение на пробите от обратната страна на Луната

КМГ

1156
Миналата година сондата „Чан'ъ-6" кацна и събра проби в басейна Аполо Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Въз основа на неотдавнашно проучване на лунни проби, събрани като част от мисията „Чан'ъ-6" през миналата година, китайски и международни изследователи са датирали , че формирането на лунния басейн Аполо е станало преди 4,16 милиарда години. Басейнът се намира на обратната страна на Луната, съобщи КМГ.

Това откритие предоставя ключова информация, която може да помогне да се обясни потока от сблъсъци по време на късния период на тежки астероидни бомбардировки на Луната и Слънчевата система.

Миналата година сондата „Чан'ъ-6" кацна и събра проби в басейна Аполо, което доведе до днешното откритие. Изследването бе публикувано в изданието „Природонаучната астрономия".

Миналата година сондата „Чан'ъ-6" кацна и събра проби в басейна Аполо Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

