КМГ: Датираха възрастта на басейна Аполо, благодарение на пробите от обратната страна на Луната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въз основа на неотдавнашно проучване на лунни проби, събрани като част от мисията „Чан'ъ-6" през миналата година, китайски и международни изследователи са датирали , че формирането на лунния басейн Аполо е станало преди 4,16 милиарда години. Басейнът се намира на обратната страна на Луната, съобщи КМГ.

Това откритие предоставя ключова информация, която може да помогне да се обясни потока от сблъсъци по време на късния период на тежки астероидни бомбардировки на Луната и Слънчевата система.

Миналата година сондата „Чан'ъ-6" кацна и събра проби в басейна Аполо, което доведе до днешното откритие. Изследването бе публикувано в изданието „Природонаучната астрономия".