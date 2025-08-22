Двама румънци опитаха да прекарат 2700 кутии цигари през летище "Отопени"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опит за контрабанда на близо 2700 кутии цигари от страна на двама румънски граждани, пътуващи от Дубай, са разкрили румънските митнически служби на международното летище "Хенри Коанда" ("Отопени") край Букурещ, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според съобщение на митническите служби румънските граждани, мъж на 20 години и жена на 21 години, били спрени за допълнителна проверка от гранични полицаи, докато минавали през т.нар. „зелен коридор", който е предназначен за пътници, които няма нищо за деклариране.

При проверката в багажите на двамата са установени близо 2700 кутии, съдържащи над 54 000 цигари.

Недекларираните цигари са иззети от полицията, като случаят вече е отнесен до румънската прокуратура, съобщават още митническите служби.