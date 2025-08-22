ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Марко Рубио ще се срещне с южнокорейския външен министър

Министърът на външните работи на Южна Корея Чo Хьон се очаква да се срещне днес с американския държавен секретар Марко Рубио преди срещата между лидерите на двете страни, предаде Йонхап, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп и южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещнат в понеделник във Вашингтон. Южнокорейското външно министерство отказа да коментира въпроса.

Същевременно съветникът по националната сигурност на страната Уи Сон-лак каза днес, че Сеул разглежда планове за американски инвестиции и закупуване на американски оръжия преди срещата между двамата президенти, предаде Ройтерс.

Той добави, че обновяването на отношенията между двете страни предвид враждата между САЩ и Китай е една от целите на срещата.

