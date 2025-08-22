ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21154945 www.24chasa.bg

Арестуваха българин за трафик на дрога до Рим, скрил я сред булчински рокли

Виолина Христова, Рим

2600
Снимка: Финансова гвардия

Италианските власти задържаха български гражданин, заподозрян в международен трафик на наркотици, след като в камиона му бяха открити над 81 кг марихуана. Тя била скрита между на пръв поглед безобиден товар – булчински рокли, лекарства и храна за животни.

Арестът е извършен на намиращото се до Рим пристанище в Чивитавекия от служители на Финансовата гвардия и Агенцията по митниците и монополите по време на рутинна проверка на превозни средства, пристигнали с ферибот от Барселона.

Подозренията на митничарите и граничните служители били насочени към български ТИР, чието съдържание на документи изглеждало напълно редовно. При щателна инспекция и с помощта на обучено куче на Финансовата гвардия на име Лияна, били открити 68 пакета, пълни с марихуана, грижливо скрити между останалата стока.

Общото количество на конфискуваната дрога възлиза на над 81 кг., като според разследващите тя е имала потенциал да донесе над 450 хил. евро печалба на престъпните мрежи, ако беше достигнала до нелегалния пазар.

Българският шофьор е арестуван на място и срещу него са повдигнати обвинения за международен трафик на наркотични вещества. Разследването продължава, като властите работят по установяване на евентуални връзки с организирани престъпни групи.

Снимка: Финансова гвардия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)