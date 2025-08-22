ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21155105 www.24chasa.bg

Украйна е унищожила 46 от 55 руски дрона, съобщиха военновъздушните ѝ сили

564
СНИМКА: Пиксабей

Украинските сили са унищожили или неутрализирали тази нощ 46 от 55 руски дрона от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация на ВВС във "Фейсбук", съобщава БТА.

Дроновете са били пуснати от Шаталовска, Курска, Милеровска и Приморско-Ахтарска област в Руската федерация, както и от Гвардейское в анексирания от Русия Кримски полуостров.

Въздушните атаки бяха отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според предварителни данни към 09:00 часа противовъздушните системи са свалили или неутрализирали 46 дрона "Шахед" и симулаторни дронове от различни типове в северната и източната част на страната.

На 4 места са регистрирани 9 удара с дрон.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)