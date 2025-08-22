ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Комисията за защита на конкуренцията в Турция започва разследване срещу "Гугъл"

Гугъл Снимка: Pixabay

Комисията за защита на конкуренцията на Турция започва разследване срещу Гугъл (Google) и условията на компанията, свързани с плащанията през магазина ѝ за приложения (Play Store), съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Според съобщение на Комисията разследването е започналo след анализ на екосистемата на мобилните телефони и приложенията. Той е направен заради съмнения, че Гугъл налага ограничения върху платежните услуги за разработчиците на приложения.

Резултатът от анализа е показал, че гигантът не информира потребителите за алтернативните методи за плащане и принуждава тях, както и разработчиците на приложения, да използват системата за фактуриране на Google Play.

Разследването обхваща и пет дъщерни компании на "Гугъл". От Комисията за защита на конкуренцията уточняват обаче, че решението за разследване не означава, че предприятията са нарушили съответното законодателство и че подлежат или ще подлежат на санкции.

Това е поредното разследване на турската Комисия за защита на конкуренцията срещу световни компании. През юли регулаторът предприе разследване срещу музикалната платформа Спотифай за справедливото разпределение на възнагражденията на творците.

Разследване започна и срещу системите за картови разплащания Мастъркард и Виза за евентуално нарушаване на правилата за конкуренцията.

