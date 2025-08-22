ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролната компания на Сърбия за шести път поиска отлагане на американските санкции

Петрол. Снимка: pixabay

Петролната компания на Сърбия (НИС), чийто мажоритарен собственик е руската група "Газпром", е изпратила официално искане за ново, шесто поред отлагане на наложените ѝ санкции от САЩ, съобщи РТС, цитирана от БТА.

Искането е адресирано до Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ.

Последното едномесечно отлагане изтича на 27 август, а досега американската администрация е удължавала лиценза на петролната компания на Сърбия пет пъти.

НИС беше поставена в списъка със санкции в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

Около 45 процента от НИС са собственост на "Газпром нефт", приблизително 11 на сто притежава нейната компания майка "Газпром" и близо 30 на сто са собственост на сръбското правителство. Останалите акции са в ръцете на дребни акционери.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голяма част от нуждите на страната.

Сърбия продаде дял от 51 процента от НИС на Газпром през 2008 г. за 400 милиона евро.

На 26 февруари "Газпром нефт" прехвърли дял от около 5,15 процента от НИС на "Газпром" с цел да избегне санкции.

Още през март компанията отправи специално искане до Вашингтон да бъде премахната от списъка със санкционираните дружества, но досега то не е удовлетворено.

