Според доклад: Глад е обхванал ивицата Газа, Израел категорично го отхвърля

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.

Около 280 000 от тези хора са в северните части на анклава, включително в град Газа. Останалите най-тежко засегнати райони според организацията са Деир ал Балах и Хан Юнис – в централната и южната част на ивицата Газа, които се очаква да бъдат обхванати от глад до края на следващия месец.

Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, заяви, че проучването в системата е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".

За да бъде класифициран един район като обхванат от глад, трябва поне 20 процента от населението да е подложено на изключителен недостиг на храна, едно от три деца да страда от остро недохранване и ежедневно двама на всеки 10 000 души да умират от глад, недохранване и болести, отбелязва АП.

Дори ако даден регион все още не е обявен за засегнат от глад, тъй като не са достигнати необходимите прагове, глобалната система може да установи, че домакинствата там живеят в условия на глад, които описва като гладна смърт, пълна нищета и смърт.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес заяви, че гладът в ивицата Газа е в резултат на действията на израелското правителство и предупреди, че смъртните случаи от недохранване могат да се смятат за военно престъпление.

Новите анализи идват на фона на изявленията на Великобритания, Канада, Австралия и много европейски страни, че хуманитарната криза в палестинския анклав е достигнала "невъобразими нива" след близо две години война между Израел и "Хамас".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш от отдавна предупреждава за "епична хуманитарна катастрофа" в анклава с двумилионно население.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че много хора там гладуват, с което влезе в конфликт с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който многократно е отричал да има глад в ивицата Газа.

„Предишните доклади и оценки на IPC многократно са се оказвали неточни и не отразяват реалността на място", каза Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) в „Екс" в отговор на доклада на IPC.

Ръководителят на COGAT Гасан Алиан, заяви, че „докладът на IPC се основава на частични и ненадеждни източници, много от които са свързани с „Хамас", и открито пренебрегва фактите и мащабните хуманитарни усилия, полагани от държавата Израел и нейните международни партньори".

„Вместо да предостави професионална, неутрална и отговорна оценка, докладът възприема пристрастен подход, изпълнен със сериозни методологически недостатъци, и по този начин подкопава своята достоверност и доверието, което може да му гласува международната общност", каза още Алиан.

Класификацията на IPC идва на фона на напредването на израелските войски към град Газа, след като правителството одобри планове за превземане на метрополиса с около 1 милион жители в опит да унищожи останалото от палестинската екстремистка групировка „Хамас".

Новата офанзива породи опасения за по-нататъшни страдания на цивилното население, което масово няма достъп до основни продукти от първа необходимост, включително храна, откакто Израел наложи почти пълна блокада достъпа до територията по-рано тази година. Миналия месец Израел частично вдигна блокадата, позволявайки ограничени количества помощи да влязат в анклава.