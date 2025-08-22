Разрешават на учениците в Дания да използват изкуствен интелект на матурите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Някои датски гимназисти ще могат да използват изкуствен интелект от 2026 г. на устния изпит по английски език на матурите. Това обяви Министерството на образованието.

По време на изпита учениците ще могат да използват ИИ в подготвителната фаза на устния изпит: след като бъде изтеглена темата, всеки ученик ще има един час за подготовка, през който „е разрешено да се използват всички инструменти, включително генеративен ИИ", което досега не беше възможно.

След това ученикът ще трябва да направи устна презентация пред изпитващия, предаде АФП.

Дания, която разрешава контролираното използване на интернет по време на изпити от 2008 г., се стреми да насърчи, чрез строга рамка, цифровото развитие в обучението, пише БГНЕС.

„Започваме тези експерименти, за да намерим правилния баланс", заяви министър Матиас Тесфайе.

„Когато учениците се развиват едновременно в аналоговия и цифровия свят, ние ги подготвяме по най-добрия възможен начин за реалността след училище", добави той.

Този експеримент е отворен за гимназии, които се запишат доброволно, и важи само за общообразователната програма.