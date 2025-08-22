МТИ: Унгария призовава Брюксел да предприеме мерки срещу украинските удари по тръбопровода „Дружба“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петролопроводът „Дружба" беше подложен трикратно на украински удари на руска територия и Будапеща и Братислава призовават Европейската комисия да предотврати подобни атаки, заяви днес във „Фейсбук" унгарският външен министър Петер Сиярто, като допълни, че тръбопроводът е много важен за енергийните доставки за Унгария и Словакия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Сиярто и неговият словашки колега Юрай Бланар днес изпратиха писмо до върховния представител на Европейския съюз Кая Калас и енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни.

„Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия", заяви Сиярто. „Тръбопроводът „Дружба" е незаменим за енергийните ни доставки. Без него предоставянето на петрол за нашите страни е просто невъзможно. Подобни нападения са пряко и неприемливо нападение срещу енергийната ни сигурност", допълни той.

Отбелязвайки, че ЕК през януари поел ангажимент спрямо подобни нападения срещу линиите за доставки, Сиярто заяви, че „въпреки тези три удара, тя запази мълчание, не предприе никакви мерки в защита на енергийните доставки на страните членки".

В писмото си Сиярто и Бланар призоваха ЕК да предприеме мерки спрямо украинските удари срещу тръбопровода към Унгария и Словакия.

„Брюксел трябва да разбере, че те са Европейската комисия, а не Украинската комисия", заяви Сиярто.

В писмото си Бланар и Сиярто отбелязват, че декларацията на ЕК от 27 януари призовава трети страни да уважават целостта на енергийната инфраструктура, която зарежда страните членки като „въпрос на сигурността за ЕС". ЕК заяви, че е „готова да предприеме мерки в защита на важната енергийна инфраструктура като електрическите кабели и газовите и петролни тръбопроводи и обекти", пише в писмото.

„Предвид това, че през последните години ЕС и страните му членки предоставиха стотици милиарди евро подкрепа на Украйна, приемаме действията на Украйна, които силно заплашват енергийната сигурност на Унгария и Словакия, за напълно неприемливи", пише в писмото.

„Категорично призоваваме ЕК незабавно да спази ангажиментите си, подчертани в горепосочените изявления и да гарантира сигурността на доставките на енергийни ресурси за страните членки", заявиха министрите.