Простреляха популярен турски рапър по време на концерт

Снимката е илюстративна/Pixabay.

Турският рапър Емирхан Чакал, по-известен с творческия си псевдоним „Джакал", е бил прострелян в крака по време на концерт в град Хайраболу, окръг Текирдаг, съобщава сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.

Инцидентът е станал по време на участието на „Джакал" в музикален фестивал, провеждащ се в югозападния турски град. По време на едно от изпълненията си рапърът се е навел от сцената за да се снима с фен от публиката, като в същия момент срещу него е произведен изстрел с въздушна пушка.

В резултат на стрелбата Чакал е бил прострелян в крака, като веднага е откаран в болница в Истанбул, където е претърпял операция. Към момента здравословното състояние на рапъра е добро, а по случая вече е започнало разследване.

