Вучич покани протестиращите студенти на публичен дебат

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани днес представители на протестиращите студенти да участват с него в дебат, който по думите му "да се състои пред всички наши телевизии, пред всички наши портали".

Вучич публикува поканата като видеообръщение в профила си в Инстаграм като подчерта, че част от гражданите на страната искат промяна, която първо са представяли като желание за справедливост, а после са поставили политически искания и искане за свикване на предсрочни избори, пише БТА.

"Въпреки всичко лошо, което мисля за техните (на протестиращите) искания, смятам, че е много важно да ги чуем, смятам за много важно взаимно да се изслушаме, смятам, че е от решаващо значение да се възстанови диалогът в нашата Сърбия. И се стараех да ги чуя (протестиращите), може би недостатъчно, и приемам това като своя грешка, но съм готов, не да разговаряме за насилието на улиците, защото на нас не ни е потребна гражданска война, никакви сблъсъци, никакво насилие не са ни потребни. Искам да разговаряме за бъдещето на Сърбия, всички заедно, защото това е най-доброто за нашата Сърбия", каза Вучич във видеото.

В публикацията Вучич уточни, че ще проведе дебат с трима-четирима представители на протестиращите, които посочат те самите, като по време на публичния дебат ще бъдат представени визиите, плановете и програмите за бъдещето на страната.

От повече от 9 месеца в Сърбия се провеждат протести след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата.

След трагедията вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.