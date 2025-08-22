"Мета" сключи 6-годишен договор с "Гугъл" за 10 млрд. долара за облачни услуги

Американската технологична компания "Мета Платформс" (Meta Platforms), собственик на социалните мрежи "Инстаграм" (Instagram) и "Фейсбук" (Facebook), е подписала шестгодишен договор с платформата за облачни услуги "Гугъл Клауд" (Google Cloud) на корпорацията "Гугъл" (Google). Сделката е на стойност над 10 милиарда долара и предвижда използването на сървъри и други облачни услуги, съобщават Франс прес и Ройтерс, цитирайки свои източници.

Новината първоначално беше съобщена от специализирания в технологичните теми сайт "Дъ Информейшън" (The Information).

Договорът е един от най-големите, сключвани някога от "Гугъл Клауд" от основаването му преди 17 години, посочва АФП и БТА.

В средата на миналия месец Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на "Мета", обяви готовността си да инвестира "стотици милиарди долари" в инфраструктура за изкуствен интелект за да постигне заявената си цел - изграждане на ИИ, който да бъде по-умен от човека. Технологичните гиганти изразходват огромни средства, за да подобрят своите генеративни модели на ИИ, които изискват огромна изчислителна мощност и следователно авангардни компютърни чипове, нуждаещи се от много енергия.

"Мета" планира да изгради мултигигаватови изчислителни мрежи, но не може да си позволи да изостава повече от лидерите в индустрията, включително от "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) на компанията "ОупънЕйАй" (OpenAI), както и "Гугъл".

Зукърбърг иска да изгради "най-елитния и талантлив екип в цялата индустрия", който би имал "ниво на изчислителна мощност, несравнимо в индустрията" според неговите изявления.

"Гугъл" и „Мета“ не са коментирали темата пред АФП и Ройтерс . "Гугъл Клауд", третият по големина доставчик на услуги за отдалечени изчисления след подразделението за облачни компютърни услуги "Амазон уеб сървисиз" (Amazon Web Services - AWS) на "Амазон" (Amazon) и "Майкрософт" (Microsoft), отбеляза ръст на приходите си с 32 на сто през второто тримесечие, надхвърляйки 13 милиарда долара и надминавайки очакванията, допълват АФП и Ройтерс.

"Почти всички еднорози (стартъпи на стойност поне 1 милиард долара), опериращи в сферата в генеративния изкуствен интелект, използват "Гугъл Клауд", заяви по време на конференцията за представянето на финансовите тримесечни резултати в края на юли главният изпълнителен директор на "Алфабет" (Alphabet) Сундар Пичай.

"ОупънЕйАй", предпочитан партньор на "Майкрософт" в областта на изкуствения интелект, също наскоро подписа договор с "Гугъл Клауд".

Миналия месец "Мета" повиши долната граница на прогнозата си за годишни капиталови разходи с 2 милиарда долара - в диапазона 66-72 милиарда долара, припомня Ройтерс.

Компанията майка на "Инстаграм" и "Фейсбук" търси външни партньори, които да ѝ помогнат да финансира огромната инфраструктура, необходима за захранването на изкуствения интелект, като се освободи от активи в центрове за данни на стойност 2 милиарда долара, оповести корпорацията в документ по-рано този месец.

През юни Ройтерс съобщи, че "ОупънЕйАй" планира да добави услугата "Гугъл Клауд" на "Алфабет", за да отговори на нарастващите си нужди от изчислителен капацитет, което е изненадващо сътрудничество между двама видни конкуренти в сектора на изкуствения интелект.

Във финансовия си отчет от миналия месец "Мета" обяви, че очаква общите разходи за 2025 г. да бъдат в диапазона 114-118 милиарда долара. Компанията инвестира сериозно в инфраструктура и служители, работещи в сферата на изкуствения интелект, обучава своите големи езикови модели LLaMA (съкратено от Large Language Model Meta AI), следващото поколение на голям езиков модел с отворен код, и добавя изкуствен интелект към портфолиото си от услуги, припомня Си Ен Би Си.

"Мета" и "Гугъл" отдавна са конкуренти в онлайн рекламите, но компанията майка на "Фейсбук" се нуждае от цялата облачна инфраструктура, до която има достъп. Компанията управлява центрове за данни и е поела ангажименти да използва облачни услуги както от "Амазон", така и от "Майкрософт".